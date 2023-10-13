İsrail, Çin'in Hamas'ı kınamamasından hayal kırıklığı duydu

İsrail, Çin'in Filistin ile tırmanan çatışmalarda Hamas'ın saldırılarını tek taraflı kınamadığı için 'hayal kırıklığı' duyduğunu bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ile yapılan görüşmede bu konunun dile getirildiğini açıkladı.

İsrail, Çin'in, Filistin ile tırmanan çatışmalarda Hamas'ın saldırılarını tek taraflı kınamadığı için "hayal kırıklığı" duyduğunu bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Asya ve Pasifik Departmanı Direktör Yardımcısı Rafi Harpaz'ın, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Harpaz, görüşmede, Çinli muhatabına, Pekin yönetiminin 7 Ekim'deki saldırıların ardından yayımladığı resmi açıklama ve basın bildirilerinde Hamas'a yönelik "açık bir kınamanın" yer almamasından "hayal kırıklığı duyduklarını" aktardı.

Açıklamalarda, " İsrail'in kendini savunma hakkını" göz önünde bulunduran bir unsura da rastlanmadığını ileri süren İsrailli yetkili, "Çin'in açıklamalarında çatışma nedeniyle çok sayıda sivilin zarar görmesinden duyulan üzüntünün dile getirilmesi, sivillere zarar veren eylemlerin kınanması ve acil ateşkes çağrısı, son birkaç gündeki trajik olaylarla uyuşmamakta, yaşanılan dehşeti yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns de dün ülkesinde çevrim içi katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Washington'ın, benzer şekilde, Çin'in İsrail-Filistin çatışmasına verdiği tepkiden, Hamas'ı doğrudan kınamayıp iki devletli çözüm çağrısında bulunmasından "hayal kırıklığı" duyduğunu dile getirmişti.

Çin, çatışmanın başlamasının ardından taraflara "ateşkes ve sivillerin korunması" çağrısı yaparken, çatışmadan çıkışın tek yolunun "iki devletli çözüm" ve "bağımsız Filistin devletinin kurulması" olduğunu vurgulamıştı.

Pekin yönetimi, İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması, şiddetin durdurulması ve Filistin halkına insani yardım sağlanmasına yönelik çabalar için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.