İsrail Büyükelçisi: Savaş Normalleşme Anlaşmalarını Durdurdu

İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi Itzhak Levanon, Gazze'deki mevcut savaşın İsrail ile Arap ülkeleri arasında "normalleşme" anlaşmalarının imzalanmasını durdurduğunu söyledi.

Levanon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik devam eden saldırıların İsrail-Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecine etkisini değerlendirdi.

Şu anda herhangi bir normalleşmeden bahsedildiğini düşünmediğini ve neler olduğunu görmek için savaşın bitmesinin beklenmesi gerektiğini kaydeden Levanon, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kimsenin normalleşme sürecinde ilerlemeden bahsettiğini düşünmüyorum çünkü ortada bir savaş var.

Özellikle Hizbullah'ın kuzeyde neler yaptığını görüyoruz. Bu savaşın devam etme ihtimali olduğu da ortada. Ayrıca İran'ın ne yaptığını da görüyoruz."

İsrailli büyükelçi Levanon, İsrail'in Arap ülkelerindeki gösterileri takip ettiğini ve halkların tutumunu dikkate aldığını vurgulayarak, "Ancak bu durumun, İsrail'in savaştan çekilme kararı almasına yol açma ihtimalini uzak görüyorum." dedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.