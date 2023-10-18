İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına tepki gösteren yurttaşlar, Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto eylemi yaptı.

Ankara'da Filistin destekçisi yurttaşlar, 500 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği konutu önünde bir araya geldi. Kalabalığın artması sonrası konuta yürümek isteyen gruba polis engel oldu.