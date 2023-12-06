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İsrail, BM Filistin İnsani İşler Koordinatörünün vizesini iptal etti

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İsrail yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesinin iptal edilmesine karar verdiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hastings'in İsrail'deki oturma vizesini iptal etme kararı aldığını açıkladı.

İsrail yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesinin iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etme kararı aldığını açıkladı. Cohen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM'nin önyargıları karşısında artık sessiz kalmayacağız. BM İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in İsrail'deki oturma vizesini iptal etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı. Cohen, Hastings'in Hamas yerine İsrail'i kınadığını belirtti.

Hastings, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını güçlü bir şekilde eleştirirken, bölgeye insani yardımın artırılması çağrısında bulunmuştu. Hastings pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Gazze halkına yardım ulaştırmak için gerekli şartlar mevcut değil" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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