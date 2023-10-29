İsrail, Batı Şeria'da bir radyoyu kapatma kararı aldı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yerel bir radyonun, 'uçakların sinyalini kestiği' gerekçesiyle kapatılması yönünde karar aldığı belirtildi. Radyonun yeniden yayınlarına başlayıp başlamayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yerel bir radyonun, "uçakların sinyalini kestiği" gerekçesiyle kapatılması yönünde karar aldığı belirtildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yayın yapan Dream Radyo'nun Müdürü Talib el-Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de İsrail ordusundan bir subayın kendisini telefonla arayarak, radyonun kapatılacağı yönündeki kararı ilettiğini söyledi.

Radyonun sorumluluğu Filistin resmi makamlarında olduğu için söz konusu subaya cevap vermediğini aktaran Caberi, daha sonra ilgili Filistinli makamlarla irtibata geçtiğini ancak çalışmaya devam etme şanslarının kalmadığını aktardı.

Caberi, İsrail ordusunun, kapatma kararını uçaklarının sinyallerini kestiği gerekçesiyle aldığını ifade etti.

Radyonun yeniden yayınlarına başlayıp başlamayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Gazeteciler Sendikasından kapatma kararına tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası ise İsrail'in El Halil'den yayın yapan Dream Radyo'yu kapatmasını kınadı.

Sendika yaptığı yazılı açıklamada, bu adımı "yeni bir suç, Filistin'in sesinin daha da susturulması, olayların çarpıtılıp gerçeğin üzerinin örtülmesi" şeklinde değerlendirdi.

Açıklamada ayrıca özgür dünyaya "Filistinli gazeteciler ve medya kuruluşlarının üzerinden elini çekmesi için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Dream Radyo, 2004 yılında kurulmuş, daha önce de iki kere kapatılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.