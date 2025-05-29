İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Birimi İnşasına Onay Verdi

İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Birimi İnşasına Onay Verdi
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da 22 yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşası için onay verildiğini duyurdu. Filistinli yetkililer bu durumu 'tehlikeli bir tırmanış' olarak değerlendirdi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin toprağı Batı Şeria'da 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşasına onay verildiğini duyurdu.

İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni Yahudi yerleşim biriminin inşasını onayladığını ifade etti. Smotrich yeni yerleşimlerin, Batı Şeria'nın kuzey kesiminde kurulacağını belirtti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da söz konusu adımın "bir Filistin devletinin kurulmasını engellediğini" söyledi.

İsrail'in yasa dışı yerleşim karşıtı gözlemci örgütü Peace Now, yeni yerleşimlerin " Batı Şeria'yı kökten değiştireceğini ve işgali daha da derinleştireceğini" belirtti.

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini de keskin bir şekilde hızlandırmıştı.

Filistin'den tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in kararını "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde nitelendirerek Tel Aviv hükümetimi bölgeyi "şiddet ve istikrarsızlık döngüsüne" sürüklemeye devam etmekle suçladı. Gazze'yi yöneten Hamas'tan Sami Ebu Zühri ise söz konusu açıklamayı kınayarak ABD ve Avrupa Birliği'ni İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. Zühri, " Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim birimi inşa edileceğinin duyurulması, Netanyahu'nun Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşın bir parçasıdır" dedi.

İsrail'in yerleşimleri yasa dışı

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2.7 milyon Filistinlinin arasında yaklaşık 700 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Yahudi yerleşimleri yasa dışı olarak görülüyor. İsrail, 1967 savaşında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana 160'a yakın yasa dışı yerleşim yeri inşa etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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