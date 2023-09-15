İsrail Başkonsolosluğu Önünde Araba Yakma Protestosuna Hapis Cezası

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını protesto etmek için Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde otomobil yaktıkları gerekçesiyle Turan Altunbaşak ile eşi Dora Altunbaşak'a 8'er ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını protesto etmek için Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde otomobil yaktıkları gerekçesiyle Turan Altunbaşak ile eşi Dora Altunbaşak'a 8'er ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müzisyen olduğunu belirten sanıklar Turan Altunbaşak ile Dora Altunbaşak katıldı.

Sanık Turan Altunbaşak, Filistin'e destek amacıyla annesine ait arabayı yaktıklarını, annelerinin de şikayette bulunmadığını söyledi.

Eylemi protesto amacıyla yaptıklarını ifade eden Altunbaşak, "Zaten araba başkalarına tehlike oluşturacak yerde değildi. Boş alanda yaptık. İsrail'in çocukları silahla vurmaları ve camilere girmelerini protesto ettik. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Dora Altunbaşak da beraatini isteyerek, "Biz beraber bu protestoyu yaptık zaten araba annemize aitti. Annem şikayetçi değildi." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, her iki sanığı "araba yakarak yangına sebebiyet vermek" suçundan 8'er ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Dora Altunbaşak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için son model arabalarını yaktıklarını söyledi.

Altunbaşak, bu nedenle sosyal medyada çok linçlendiklerini ifade ederek, "Durumu iyi olan bir iş kadını, 'Bu arabayı bana verin. Bu arabanın manevi bir gücü var.' dedi. Arabayı kendisine sattık, aldığımız parayı da Filistin'e bağışladık." ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Dora Altunbaşak ve eşi Turan Altunbaşak'ın 12 Mayıs 2021'de Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun arkasındaki iş kulelerinin önünde sanık Turan Altunbaşak'ın annesine ait aracı benzin dökerek yaktıkları kaydedilmişti.

Sanıkların eylem sırasında telefonla kayıt yaptıkları sırada, "Şu anda İsrail Konsolosluğu önünde canlı yayın yapıyoruz. Filistin'de can veren çocuklar ve kardeşlerimiz için böyle eylem yapıyoruz." dediklerine yer verilen iddianamede, sanıkların üzerlerine atılı suçu kabul ettikleri anlatılmıştı.

İddianamede, aracın sahibi Zehra Altunbaşak'ın olay tarihinde ifadesinin alınamadığı, 4 Ağustos 2021'de ise vefat ettiği aktarılarak, sanıklar Dora Altunbaşak ve Turan Altunbaşak'ın "yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek" ve "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 1 yıl 2'şer aydan 9'ar yıla kadar hapisleri istenmişti.