İsrail Başkonsolosluğu'nun Çevresi Demir Bariyerlerle Kapatıldı

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef almasını protesto etti. Polis, protestonun ardından konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle kapattı.

İSRAİL'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından dün gece İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, saldırıyı protesto etti. Protestocuların dağılmasının ardından polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle ve TOMA'larla kapatttı. Binada çalışanlar dışında kimse, konsolosluğun çevresine alınmıyor.