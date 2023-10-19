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İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Gazze'ye Kara Operasyonu İçin Hazırlık Yapıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi. Netanyahu ve Gallant, Gazze sınırında bulunan askerlerle bir araya gelerek hazırlıkları değerlendirdi.