İsrail Başbakanı Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 9 İsrail askerinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, 'Zor bir savaşın içindeyiz. Önemli kazanımlarımız var ama aynı zamanda acı kayıplarımız da var' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 9 İsrail askerinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir savaşın içindeyiz. Önemli kazanımlarımız var ama aynı zamanda acı kayıplarımız da var" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen kara operasyonunda 9 İsrail askerinin daha öldürülmesinin ardından görüntülü bir açıklama yayınladı. Başbakan Netanyahu, "Zor bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Önemli kazanımlarımız var ama aynı zamanda acı kayıplarımız da var" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "Görevimizi yerine getirene kadar devam edeceğiz, zafere kadar devam edeceğiz" dedi.

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 9 askerinin daha hayatını kaybetmesiyle kara operasyonunda ölen asker sayısının 11'e yükseldiğini açıklamıştı. - TEL AVİV