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İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Suikast Girişimi: İran'ı Suçladı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, evine düzenlenen İHA ile suikast girişimini İran ajanlarının acı bir hatası olarak nitelendirerek, saldırının kendisini savaş sürdürmekten caydırmayacağını belirtti. Dışişleri Bakanı ve Knesset Başkanı da İran'ı sert bir dille eleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Caesarea'daki evine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Caesarea'daki evine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu açıklamasında saldırının İran tarafından yapıldığını iddia ederek, "Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı. Saldırı beni savaşı sürdürmekten caydırmayacak ve İsraillilere zarar veren herkes ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Gazze Şeridinde ve Lübnan'da saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Gazze'den esirlerimizi ve kuzeydeki sakinlerimizi geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İranlı vekiller, İran'ın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Başbakan Netanyahu ve ailesine suikast girişiminde bulunan İranlı vekiller, İran'ın gerçek yüzünü ve liderlik ettiği şeytani ekseni bir kez daha ortaya çıkarmıştır" dedi.

İsrail Meclisi'nde (Knesset) Başkanı Amir Ohana ise, "İran, vekili Hizbullah aracılığıyla bugün büyük bir hata yaptı. Bedelini ödeyecekler. Bana kalırsa, bedelini ödedikten sonra, bırakın İHA'yı, kağıttan uçak uçurmayı öğrendiklerine bile pişman olacaklar" diye konuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden bugün Netanyahu'nun evinin İHA ile hedef alındığını açıklamış, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı ifade edilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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