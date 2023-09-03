İsrail Başbakanı Netanyahu, Eritreli göçmenleri sınır dışı etmek istediğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eritrelilerin Tel Aviv'deki protestosuna gerçek mermiyle müdahale ederek onlarca kişiyi yaralayan İsrail polisini savunarak, ülkedeki Afrikalı göçmenleri sınır dışı etmek istediğini söyledi.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Eritreli yönetim karşıtı sığınmacıların, dün Tel Aviv'de düzenlediği ve şiddet eylemlerine dönüşen protestolarında çıkan olaylara ilişkin konuştu.

Afrika'dan İsrail'e gerçekleşen "kitlesel yasa dışı sızmanın", İsrail'in "Yahudi ve demokratik bir devlet olarak geleceğine yönelik somut bir tehdit oluşturduğunu" iddia eden Netanyahu, "Dün yaşananlar kırmızı çizgiyi aştı. Bu kargaşa, dökülen kan, bunlar tahammül edemeyeceğimiz şeyler." dedi.

Onlarca Eritreli göstericiyi gerçek mermiyle yaralayan İsrail polisinin "düzeni sağlama çabasında" olduğunu savunan Netanyahu, olaylarda yaralanan polis memurlarına şifa diledi.

Protestolarda yer alanların yanı sıra ülkedeki az sayıdaki Afrikalı diğer göçmenleri de sınır dışı etme niyetinde olduklarını açıklayan İsrail Başbakanı, şunları söyledi:

"İsyancılara karşı, katılanların derhal sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere güçlü adımlar atmaya çalışıyoruz. İsrail devletinden ülkeye yasa dışı sızan geri kalan kişilerin de geri gönderilmesine yönelik eksiksiz ve güncellenmiş bir plan hazırlamasını istiyorum."

Ne olmuştu?

İsrail'de yaşayan Eritreli yönetim karşıtı yüzlerce sığınmacı, dün Eritre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir etkinliği protesto için sokağa çıktı.

Eritreli göçmenlerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına İsrail polisi, çok sert müdahale etmiş ve gaz bombası, tazyikli su, cop ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermi kullanmıştı.

İsrail polisinin kanlı müdahalesinde 19'u ağır en az 120 Eritreli yaralanmıştı.

Olaylarda taş ve yabancı cisim atılması sonucu 30 polis yaralanırken, Eritreli 39 protestocu gözaltına alınmıştı.

İsrail, az sayıdaki Afrikalı göçmene statü vermeyi reddediyor

İsrail İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Göç İdaresi'nin verilerine göre, İsrail'de çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan olmak üzere geçici koruma kapsamında yaklaşık 25 bin 500 sığınmacı bulunuyor.

Bu kişilerin çoğu 2006-2007'den beri İsrail'de olmalarına ve anavatanlarına dönmeleri halinde karşı karşıya kalacakları tehlike, hukuki olarak tanınmasına rağmen, İsrail bu kişileri mülteci olarak tanımayı ve mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

Yapılan binlerce iltica başvurusu işleme alınmazken, bazıları ise yıllardır beklemede.

Dünya genelinde Eritre ve Sudanlı sığınmacıların mülteci olarak tanınma oranları, Eritreliler için yaklaşık yüzde 90, Sudanlılar için yüzde 60 civarında. Ancak çoğu ülkenin aksine, İsrail'deki sığınmacıların mülteci statüsünde tanınma oranı yüzde 1 gibi çok düşük bir seviyede.