İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.