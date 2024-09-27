İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda Protesto Edildi
Binyamin Netanyahu, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettiği sırada Türk heyeti ve diğer ülke temsilcileri protesto amacıyla salonu terk etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye geldiği sırada Türk heyeti ve bazı ülke temsilcileri protesto etmek amacıyla salonu terk etti.
Gazze Şeridi'nde soykırımını yaklaşık 1 yıldır sürdüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılandı. Netanyahu kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığı sırada başta Türk heyeti olmak üzere çok sayıda ülke temsilcisi, İsrail başbakanını protesto etmek amacıyla salonu terk etti. Netanyahu konuşmasını çoğu boş olan sandalyeler önünde gerçekleştirdi. - NEW YORK
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İsrail Başbakanı Netanyahu’nun BM’deki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.