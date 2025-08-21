Netanyahu: Rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelere başlandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika