Netanyahu: Rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelere başlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika