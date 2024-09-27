Netanyahu'nun BM Genel Kurulu Konuşması Sırasında Türk Heyeti Salonu Terk Etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye geldiği sırada Türk heyeti ve bazı ülke temsilcileri salonu terk etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika