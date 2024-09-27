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Netanyahu'nun BM Genel Kurulu Konuşması Sırasında Türk Heyeti Salonu Terk Etti

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu Konuşması Sırasında Türk Heyeti Salonu Terk Etti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada, Türk heyeti ve bazı ülkelerin temsilcileri salondan ayrıldı. Bu durum, Netanyahu'nun ülkesinin politikalarının tartışıldığı bir ortamda gerçekleşti. Olay, uluslararası diplomasi açısından dikkat çekici bir an oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye geldiği sırada Türk heyeti ve bazı ülke temsilcileri salonu terk etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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