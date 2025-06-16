İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast ihtimaline değinerek, "Planlarımızı kamuoyu önünde...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast ihtimaline değinerek, "Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast ihtimaline değinerek, "Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika