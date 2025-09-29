Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze Planı'nı kabul etmesi halinde İsrail'in atacağı ilk adımın makul bir geri çekilme olacağını...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze Planı'nı kabul etmesi halinde İsrail'in atacağı ilk adımın makul bir geri çekilme olacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze Planı'nı kabul etmesi halinde İsrail'in atacağı ilk adımın makul bir geri çekilme olacağını açıkladı. - WASHINGTON

