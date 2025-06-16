İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin kendilerine yardım ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile her gün temas halinde olduğunu...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin kendilerine yardım ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile her gün temas halinde olduğunu ifade etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin kendilerine yardım ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile her gün temas halinde olduğunu ifade etti. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika