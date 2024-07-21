İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile Görüşecek

İsrail Başbakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü bir araya geleceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'yi ziyaret edecek. İsrail Başbakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun salı günü ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceği ifade edildi. Netanyahu'nun çarşamba günü ise ABD Kongresi'nde bir konuşması yapması bekleniyor. Netanyahu'nun yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği aktarıldı.

Biden, Covid-19'a yakalanmıştı

Beyaz Saray tarafından 18 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinliğin ardından korona virüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Biden'ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti. Biden'ın Delaware'e eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştı. - TEL AVİV