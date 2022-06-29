İsrail Başbakanı Bennett, seçimlerde aday olmayacak İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. İsrail parlamentosu Knesset'in feshedilmesi ve bir sonraki seçime hazırlanması kararı alınırken İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını duyurdu. İsrail'de bir sonraki seçimlerin Ekim ya da Kasım ayında yapılması bekleniyor. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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