İsrail Başbakanı Bennett, seçimlerde aday olmayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Başbakanı Bennett, seçimlerde aday olmayacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
İsrail Başbakanı Bennett, seçimlerde aday olmayacak

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

İsrail parlamentosu Knesset'in feshedilmesi ve bir sonraki seçime hazırlanması kararı alınırken İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını duyurdu.

İsrail'de bir sonraki seçimlerin Ekim ya da Kasım ayında yapılması bekleniyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title