İsrail Bakanı Yahudilerin seyahat özgürlüğünün Filistinlilerinkinden daha önemli olduğunu söyledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da seyahat özgürlüğünün Filistinlilerinkinden daha önemli olduğunu ifade etti. Ben-Gvir'in sözleri sosyal medyada tepki çekerken, İsrail'in apartheid devleti olduğu vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da seyahat özgürlüğünün Filistinlilerinkinden daha önemli olduğunu" ifade eden sözleriyle tepki çekti.

Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuştu.

Ben-Gvir, şu ifadeleri kullandı:

"Benim, eşimin ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye'de (fanatik Yahudilerin Batı Şeria'ya verdikleri isim) seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed ama gerçek bu."

Sosyal medyada "apartheid" tepkisi

Ben-Gvir'in sosyal medyada yayılan görüntülerine tepki yağarken, çok sayıda Yahudi kullanıcı İsrail'in bir "apartheid devleti" olduğunu vurguladı.

İsrailli gazeteci Ben Reiff, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında Ben-Gvir'in sözlerini alıntılayarak, "Hala buna apartheid adını vermeyenlerin söyleyecek başka ne sözü olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

İsrailli insan hakları kuruluşu "Breaking The Silence'ın Direktörü Avner Gvaryahu da Ben-Gvir'in sözlerine gönderme yaparak, "apartheid için üzgünüm Muhammed" değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer İsrailli Shany Granot-Lubaton ise "Ben-Gvir 'prime time'da ırkçı teorilerini yayıyor ve siz onunla klimalı bir stüdyoyu paylaşıyorsunuz. Onu stüdyolara davet etmeyi bırakın, ona sahne vermeyi bırakın, uyanın." ifadelerine yer verdi.

Filistinli gazeteci Muhammed Şehade de şu paylaşımda bulundu:

"İsrail Güvenlik Bakanı, Yahudi İsraillilerin Filistinlilerden üstün olduğunu avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bu aşamada Ben Gvir bizi kamyonlara bindirip Ürdün'e sınır dışı edebilir, uygar dünya da görmezden gelir!"

İsrail'de güvenlik bürokrasisinin tepesindeki aşırı sağcı politikacı: Itamar Ben-Gvir

Itamar Ben-Gvir, bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, ırkçı söylemleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.

Filistinlilere silah çekmek gibi provokatif eylemleriyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde anılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in işgal altındaki topraklardaki insan hakları ihlalleri "insanlığa karşı suç" olarak niteleyen İnsan Hakları Gözlemevi ve Uluslararası Af Örgütü gibi çok sayıda uluslararası kuruluş, İsrail'i, sistematik ayrımcılık uygulayan bir apartheid devleti olarak kabul ediyor.