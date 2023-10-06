İsrail Bakanı Ben-Gvir, Yahudi yerleşimcilerin hayatlarının Filistinlilerin hareket özgürlüğünden önce geldiğini söyledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, Itamar Ben-Gvir, "Yahudi yerleşimcilerin hayatlarının Filistinlilerin hareket özgürlüğünden önce geldiği" yönündeki söylemini yineledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki yerleşimcilerden biri olan Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yaşamlarımız, 'Filistinlilerin' sahip olduğu hareket ve ticaret özgürlüğünden önce geliyor." ifadelerini kullandı.

Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Ben-Gvir'in "Filistinliler" kelimesini tırnak işareti içine alması ise dikkati çekti.

Ben-Gvir, İsrail ordusunun açıklamasını eklediği paylaşımında, güvenlik durumu değerlendirmesine dayanarak, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi amacıyla Huvvara yolu üzerindeki mağazaların kapatılmasına karar verildiğini kaydetti.

Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, ağustos ayında İsrail'in Kanal 12 televizyonundaki bir programda yaptığı açıklamada da şunları söylemişti:

"Benim, eşimin ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye'de (fanatik Yahudilerin Batı Şeria'ya verdikleri isim) seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed, ama gerçek bu."

ABD ve Avrupa Birliği, Ben Gvir'in işgal altındaki Batı Şeria'da Arapların hareket özgürlüğüne ilişkin açıklamalarını kınarken, Filistin Dışişleri Bakanlığı da cezalandırılmasını ve görevinden alınmasını istemişti.

Huvvara beldesinde dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindeki çoğu silahlı Yahudi yerleşimciler, askerlerin korumasında Huvvara beldesine baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Filistinli 19 yaşında bir genç yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu kalbine isabet eden kurşunla öldürülmüştü.