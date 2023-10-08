İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında Gazze saldırılarını protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi. Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerleri Filistinlilere müdahale etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında Gazze saldırılarını protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah-Bire kentleri girişinde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden onlarca Filistinliye İsrail askerleri müdahale etti.

Filistinliler, gösterileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan askerlere taş attı, lastikleri ateşe verdi.

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Babu ez-Zaviye semtinde de İsrail askerleri ve Filistinliler arasında olayların çıktığı öğrenildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.