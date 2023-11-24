İsrail, asker kaçaklarına yönelik yaptırımları ağırlaştırmaya hazırlanıyor

İsrail Ordusu Askeri Savcılığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların etkisiyle asker kaçaklarına yönelik yaptırımları ağırlaştırmaya hazırlanıyor. Yeni yaptırımlar arasında daha uzun hapis cezaları ve er rütbesine tenzil gibi önlemler yer alıyor.

İsrail Ordusu Askeri Savcılığının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den itibaren aralıksız saldırılarının doğurduğu atmosferde asker kaçaklarına yönelik yaptırımları ağırlaştırmaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Ordu Savcılığı ülkede zorunlu ve gönüllü yedek askerlik hizmetinden kaçanlara ek yaptırım getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, asker kaçaklarının daha uzun hapis cezasına çarptırılması, er rütbesine tenzil edilmeleri gibi önlemlerin hayata geçirilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den itibaren saldırıya geçmesiyle yaklaşık 350 bin kadar gönüllü yedek asker silah altına alınmıştı.

İsrail'de kadınlar için 2 yıl, erkekler için yaklaşık 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan askerlerin çoğu 41 yaşına kadar yıl içinde farklı sürelerle gönüllü yedek asker olarak talimlere çağrılıyor.

Bunun yanı sıra yüksek rütbeli asker ve komutanlar 41 yaşının ardından da orduda gönüllü yedek asker olarak görev yapmaya devam edebiliyor.