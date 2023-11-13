İsrail, Al Mayadeen televizyon kanalının yayınlarına yasak getirdi

İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyon kanalının 'devlet güvenliğine zarar verdiği' iddiasıyla ülke içindeki faaliyetlerini durdurarak, yayınlarına yasak getirdi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyon kanalının "devlet güvenliğine zarar verdiği" iddiasıyla ülke içindeki faaliyetlerini durdurarak, yayınlarına yasak getirdi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Kararın, devletin güvenliğine fiilen zarar verildiğine dair tüm güvenlik kurumlarının destekleyici görüşleri ve Savunma Bakanı'nın onayının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, İletişim Bakanı Karhi'nin Al Mayadeen medya ağına karşı kalıcı önlemler alınmasına ilişkin talimat yayınlanması önerisinin İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından dün gece onaylandığı ifade edildi.

İsrail İletişim Bakanı Karhi, İsrail'in karada, havada, denizde, siber ortamda savaş halinde olduğunu belirtti.

"Düşman sempatizanı" şeklinde tanımladığı kanalların, devletin güvenliğine zarar verdiğini ve yasaklanacağını savunan Karhi, "Al Mayadeen kanalının yayınları, haberleri terör örgütlerine hizmet veriyor ve artık bunlardan hesap sormanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Gallant ise "İsrail'in, savaş sırasında güvenliğine zarar vermeye ve düşmanın amaçlarına hizmet etmeye çalışan Al Mayadeen'in tehlikeli propagandasına izin vermeyeceğini" öne sürdü.

Gallant, şöyle devam etti:

"Hizbullah'ın ve liderinin (Hasan Nasrallah) adeta kışkırtıcısı haline gelen Al Mayadeen medya ağına karşı alınan tedbirler, gazeteci gibi davranan terör destekçilerine karşı doğru bir davranıştır. Onların tek amacı İsrail'in ve vatandaşlarının güvenliğine zarar vermek."

Bu kararın, 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv'in bir Arap kanalının İsrail'de yayın yapmasını engelleyen ilk karar olduğu ifade ediliyor.

Olağanüstü hal düzenlemelerine göre İletişim Bakanı, Bakanlar Kurulunun onayının ardından "ofislerin kapatılması, yayın ekipmanlarına el konulması ve yayın kurumunun devletin güvenliğine zarar verecek şekilde çeşitli iletişim altyapısını kullanmasının engellenmesi" gibi kararlar alabiliyor.

İsrail hükümeti geçen ay İletişim Bakanı'nın "İsrail'in güvenliğine zarar verdiği" iddiasıyla yabancı medyanın İsrail'den yayın yapmasını engellemesine izin veren geçici yasayı onaylamıştı.