İsrail, ABD'nin Gazze Şeridi'nde Ateşkes Teklifini Kabul Etti

İsrail, ABD'nin Gazze Şeridi'nde Ateşkes Teklifini Kabul Etti
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerdiği ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Hamas'ın teklife yanıtı ise henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin diplomatik çabalar devam ederken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin İsrail ve Hamas'a sunduğu yeni teklifle ilgili açıklamada bulundu. Leavitt, İsrail'in ABD tarafından sunulan ateşkes teklifinin kabul ettiğini belirterek, "İsrail bu teklifi Hamas'a gönderilmeden önce onayladı. Bu görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim ve tüm rehineleri evlerine döndürebilmemiz için Gazze'de bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.

Hamas'ın henüz teklifi kabul edip etmediği konusunda bilgisi olmadığını aktaran Leavitt, "Bu yönde tarafımıza ulaşan bir rapor yok. Eğer ateşkes yürürlüğe girerse, bunu benden, Başkan'dan ya da özel temsilci Witkoff'tan duyacaksınız" dedi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni teklifini kabul ettiğini iddia etmişti.

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada ise Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni önerisinin arabulucular tarafından kendilerine iletildiği bildirmişti. ABD basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın Witkoff'un ateşkes teklifinden memnun olmadığı iddia edilmiş, teklifin geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermediği belirtilmişti.

Witkoff'un önerisinin 60 günlük geçici ateşkes süresince tarafların kalıcı ateşkesin koşulları üzerinde müzakereler yürütmesini öngördüğü aktarılan haberlerde, öneride bu görüşmelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılmasını öngörülmediği belirtildi. Hamas, henüz teklifi resmi olarak cevap vermedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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