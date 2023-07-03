İsrail, ABD'den 25 adet yeni F-35 uçağı alımını onayladı

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'den 25 adet yeni F-35 hayalet savaş uçağı alımını onayladığını duyurdu. Anlaşma, İsrail'in aldığı ABD savunma yardım paketi ile finanse edilecek.

KUDÜS, 3 Temmuz (Xinhua) -- İsrail ABD'den 25 adet yeni F-35 hayalet savaş uçağı alımını onayladı.

İsrail Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın yaklaşık 3 milyar ABD doları değerinde olduğunu ve bunun İsrail'in aldığı ABD savunma yardım paketi ile finanse edileceğini duyurdu.

ABD ve İsrail arasındaki esas anlaşmanın bir parçası olarak, uçak üreticisi Lockheed Martin ve motor üreticisi Pratt & Whitney, İsrail'in savunma sanayilerini uçak bileşenlerinin üretimine dahil etmeyi kabul etti.

Bu satın alma ile İsrail Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan F-35 sayısı 75'e yükselecek.

Tedarik, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın tavsiyesi üzerine Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandı.

İsrail, ABD dışında F-35 uçağına sahip olan ilk ülkeydi. İsrail Hava Kuvvetleri, İbranicede "Kudretli" anlamına gelen "Adir" adı verilen bu uçağın özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor.

İsrail'in satın aldığı 9 adetten oluşan ilk F-35 filosu 2017'nin Aralık ayında operasyonel hale getirilmiş, ilk uçak 2018'in Mayıs ayında muharebe için ülkeye konuşlandırılmıştı.