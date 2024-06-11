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İsrail, 50 Filistinliyi serbest bıraktı

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İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde gözaltına aldığı 50 Filistinliyi serbest bıraktığı ileri sürüldü. Serbest bırakılan esirlerden bazılarının vücutlarında işkence izleri görüldü.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde gözaltına aldığı 50 Filistinliyi serbest bıraktığı ileri sürüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Kuzey eyaletlerinden yaklaşık 50 esiri serbest bıraktığını belirtti.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları da bugün serbest bırakılan esirlerden 33'ünün maruz bırakıldıkları zorlu sağlık şartları nedeniyle tedavi olmak amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine geldiklerini bildirdi.

İsmini vermeyen hastane kaynakları, "serbest bırakıldıktan sonra hastaneye gelen bazı Filistinlilerin vücutlarında işkence izleri görüldüğünü" ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

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