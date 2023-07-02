İsrail, 25 adet F-35 savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladı

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ile 25 adet F-35 savaş uçağı alımı için sözleşme imzaladı. Üçüncü bir F-35 filosunun satın alınması için 3 milyar dolarlık anlaşma onaylandı. Uçaklar, ABD'den alınan savunma yardım paketiyle finanse edilecek.