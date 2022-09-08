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Isparta gündem haberleri | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta'da esnafı ziyaret etti

Politika Haberleri

Isparta haber... Bakan Nebati'nin Valilik ziyaretinden görüntü Bakan Nebati'nin esnaf ziyaretinden görüntü Isparta Belediyesi'ne ziyaretinden görüntü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta'da esnafı ziyaret etti ISPARTA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Nebati'nin Valilik ziyaretinden görüntü

Bakan Nebati'nin esnaf ziyaretinden görüntü

Isparta Belediyesi'ne ziyaretinden görüntü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta'da esnafı ziyaret etti

ISPARTA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Nebati, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Aydın Baruş ile görüşen Nebati, kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Üzüm Çarşısı'na geçen Nebati, burada esnaf ile bir araya geldi. Bir tatlıcıda gazetecilere tatlı ikram eden Bakan Nebati, kentteki gül ürünleri satışı yapan dükkanları da gezdi.

Daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Nureddin Nebati, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Nebati, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Politika

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