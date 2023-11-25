Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nın sınırlarında değişiklik yapıldı
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Cumhurbaşkanı Kararı ile Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nın sınırlarında değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan haritaya göre, parkın alanı 4 bin 983,34 hektar olarak belirlendi.
Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nın sınırlarında değişikliğe gidildi.
Söz konusu değişikliğin ekli harita ve koordinatlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Isparta Gölcük Tabiat Parkı Sınır Revizyon Haritası'na göre, alanın büyüklüğü 4 bin 983,34 hektar olarak belirlendi.
Kaynak: AA / Politika