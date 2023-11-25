Haberler ›› Politika ›› Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nın sınırlarında değişiklik yapıldı

Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nın sınırlarında değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nın sınırlarında değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan haritaya göre, parkın alanı 4 bin 983,34 hektar olarak belirlendi.