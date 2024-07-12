İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Türkiye çaresiz değildir, umutsuz değildir

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye çaresiz değildir, umutsuz değildir. Bugün iş başında bulunan iktidara da mecbur ve mahkum değildir. Herkes rahat ve müsterih olsun. Biz varız, iyiler var, iyilerin teşekkür ettirdiği tarihi sorumlulukları yüklenmiş kadrolarımız var. Bu kadrolarla Türkiye'yi bu karanlık günlerden kurtarıp, yarını aydınlık ufuklarıyla buluşturmak üzere mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığı ve yerel seçimlerde kazandıkları 2 ilçe belediyesini ziyaret etmek üzere Isparta'ya geldi. Parti binası önünde İl Başkanı İbrahim Tekeli, yönetim kurulu üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Dervişoğlu'na, Kadın Politikaları Başkanı Duygu İşler tarafından çiçek takdim edildi. Parti binasına çıkan ve il başkanlığı makamında basın açıklaması yapan Müsavat Dervişoğlu, Isparta'nın siyasi anlamda önemli bir yer tuttuğundan söz etti. Genel Başkan Dervişoğlu, "Babanın memleketindeyiz, burası bizim için çok önemli, Süleyman Demirel'in doğduğu, büyüdüğü, serpildiği ve Türk milletinin hizmetine koşulduğu bir yer. Kendisinin demokrasi tarihimizde de önemli izleri var. 6 kere gitmeyi halkın iradesi ve tercihi sayan, 7 defa gelmeyi de demokrasinin erdemi olarak zihinlerimize işleyen, kalkınmış Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin, demokrat, hür, müreffeh Türkiye'nin mimarlarından biridir. Onun mirasının takipçisi olmak bizim açımızdan da bir görev ve sorumluluktur" dedi.

'UMUTSUZ BİR TÜRKİYE TABLOSU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ülkenin ekonomik durumuna da değinen Dervişoğlu, "Ülkenin çok önemli problemleri var. Bu problemlerin müsebbiplerini vatandaşa şikayet etmek için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız. Türkiye'de olup bitenler herkesin malumu. Çiftçi toprağa düşürdüklerinin karşılığını alamıyor. Gençlerimiz vize kuyruklarında kendilerine gelecek arıyor. Emeklilerimiz tencerelerini kaynatamıyor. Umutsuz bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Ben bugün Isparta'ya yeni bir umudun yeşertileceğinin sözünü vermeye geldim. Türkiye çaresiz değildir, umutsuz değildir. Bugün iş başında bulunan iktidara da mecbur ve mahkum değildir. Herkes rahat ve müsterih olsun. Biz varız, iyiler var, iyilerin teşekkür ettirdiği tarihi sorumlulukları yüklenmiş kadrolarımız var. Bu kadrolarla Türkiye'yi bu karanlık günlerden kurtarıp, yarını aydınlık ufuklarıyla buluşturmak üzere mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk milletine buradan sesleniyorum; umutsuz olmasınlar, müsterih olsunlar. Türkiye'nin sorunlarını çözme iradesi sergileyen yetişmiş kadrolarımızla, milletimizin hizmetine talibiz" diye konuştu.

'İSTİFALAR TEK TARAFLIDIR'

Genel başkan değişiminden sonra İyi Parti'de istifalarla gelen kopmalar olduğu yönünde kendisine yöneltilen soruya cevap veren Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Biz bir siyasi yolculuğa çıktık, ayrıca anketler öyle söylediğiniz gibi kabus haberler vermiyor. Yerel seçimlerden sonra belki uyguladığımız yanlış stratejiler ve aldığımız yanlış kararlar nedeniyle ki bundan hepimiz sorumlusuyuz. Yani bu geçmiş dönemle falan ilgili bir şey değil, parti kurumsal bir kimliği de aynı zamanda temsil eder. Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında İyi Parti'nin oyları bizim görevi teslim aldığımız güne bakarsanız 3 misli artmış durumda. Yani burada İYİ Parti içinde birtakım istifalar var doğru, bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifa biliyorsunuz tek taraflı bir karardır. Partimiz yükselmeye devam ediyorsa günün şartları içerisinde demek ki bu istifalardan olumsuz etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor."

'TASARRUF ETMESİ GEREKEN CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMIDIR'

Tasarruf tedbirleriyle ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Genel Başkan Dervişoğlu, "Hükümet aslında beklentilere karşılık vermeyeceği alanda tasarruf tedbirleri uygulamaya çalışıyor. Bize göre Türkiye'de tasarruf etmesi icap eden tek makam var o da Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Tek şahıs var o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye nasıl tasarruf edecek? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplantıya 5 ayrı uçakla giden bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, vatandaşından hangi fedakarlığı isteyebilir? Ayrıca Tasarruf Tedbirleri Paketi'nin tebessüm edilecek tarafları da var. Yani servislerin kaldırılması tasarruf sayılıyor. Bütün paketin tamamında 100 milyar liralık tasarruf bekleniyor ama kur korumalı mevduattan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 818 milyar lira zarar ediyor. Öyleyse bu tedbirler paketi diye kamuoyunun önüne koydukları bu paket nereden bakarsanız bakın bir aldatma ve kandırma paketidir" diye konuştu.

DEMOKRASİ MÜZESİ VE ANIT MEZARI ZİYARET ETTİ

Müsavat Dervişoğlu, parti ziyaretinin ardından cuma namazını kıldı, sonrasında merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğup büyüdüğü Atabey ilçesine bağlı İslamköy'e giderek burada Demokrasi Müzesi'ni ve Çalcatepe'de bulunan Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti. Demirel'in kabrine karanfil bırakan ve dua eden Dervişoğlu, anı defterine duygularını yazdıktan sonra Gelendost ilçesine hareket etti.