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Isparta'da yapılan kumar baskınlarında 22 kişiye 89 bin 120 TL idari para cezası uygulandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kumar baskınlarında 22 kişiye toplamda 89 bin 120 TL idari para cezası verildi. Ayrıca, yapılan baskınlarda 5 bin 420 TL ve 50 dolar ele geçirildi ve 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İstirahat ve eğlence yerlerinde yapılan denetimlerde ise 4 bin 856 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 60 iş yerine farklı suçlardan 293 bin 475 TL idari yaptırım uygulandı. Bir konaklama tesisi ile bir masaj salonu da mühürlendi.