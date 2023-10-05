Isparta'da yapılan kumar baskınlarında 22 kişiye 89 bin 120 TL idari para cezası uygulandı
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Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kumar baskınlarında 22 kişiye toplamda 89 bin 120 TL idari para cezası verildi. Ayrıca, yapılan baskınlarda 5 bin 420 TL ve 50 dolar ele geçirildi ve 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İstirahat ve eğlence yerlerinde yapılan denetimlerde ise 4 bin 856 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 60 iş yerine farklı suçlardan 293 bin 475 TL idari yaptırım uygulandı. Bir konaklama tesisi ile bir masaj salonu da mühürlendi.
Isparta'da polisin yaptığı kumar baskınlarında 22 şahsa 89 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı kumar baskınında 22 şahsa toplam 89 bin 120 TL idari yaptırım uyguladı. Baskınlarda 5 bin 420 TL ve 50 dolar paraya el konuldu. 7 şahıs hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulandı.
Öte yandan Isparta'da faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 2 bin 734 kez denetlenirken, denetimlerde 4 bin 856 şahsın GBT sorgulaması yapıldı, 60 iş yerine farklı suçlardan 293 bin 475 TL idari yaptırım uygulandı. 1 konaklama tesisi ile 1 masaj salonu da mühürlendi. - ISPARTA