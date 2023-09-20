Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 126 Şüpheli Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen üç aylık operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 126 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu, esrar, eroin, metamfetamin, kokain, uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, kaçak sigara ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Isparta'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen üç aylık operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 126 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Haziran-18 Eylül 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar ve şok uygulamalar sonucunda; 8 bin 559 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 112 gram esrar, 108 gram eroin, 40 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 379 adet uyuşturucu hap, 53 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 359 paket kaçak sigara ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gerçekleştirilen 3 aylık operasyon sonucunda 126 şüpheli şahıs yakalandı. 8 şahıs hakkında uyuşturucu madde imal-ticaretinden, 118 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan adli işlem yapıldı, 3 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA