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Isparta'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Isparta'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Politika Haberleri

Isparta Valisi Aydın Baruş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Isparta'da alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

Isparta Valisi Aydın Baruş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Isparta'da alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin Isparta'da huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve ilgili birim müdürleri katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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