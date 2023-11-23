Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Isparta'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Isparta'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçakçılığın önlenebilmesi için son bir ayda 22 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Depolarda ve adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 150 fişek, 57 bin 940 doldurulmuş makaron, 142 bin 400 boş makaron, 288 paket sigara, 156 puro, 51 elektronik sigara,167 paketlenmiş tütün, 47 kilogram açık tütün, 2 litre etil alkol, 8 litre alkol, 5 şişe alkol, 21 cep telefonu, 2 bin boş sigara kutusu, 3 sigara sarma makinesi, 6 sahte 50 dolar, 2 pos cihazı ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişiden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.