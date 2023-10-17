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Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Isparta'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ayda 13 operasyon düzenlendi. Ekiplerce depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda tütün, nargile tütünü, puro ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.