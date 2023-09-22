Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Zirai İlaç Ele Geçirildi

Isparta'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, bir ikamette yapılan aramada bin 414 adet/şişe sahte veya kaçak olduğu değerlendirilen zirai ilaç ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda zirai ilaç ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde bir ikamette yapılan aramada, bin 414 adet/şişe sahte veya kaçak olduğu değerlendirilen zirai ilaç ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak ilaç yapma veya satma suçu çerçevesinde 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA