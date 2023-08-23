Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu: 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirilerek 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince vergi kaçakçılığını engellemek, muhtemel zehirlenmelerin önüne geçmek, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 9 ayrı operasyonel çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 125 bin 880 adet doldurulmuş makaron, 156 bin boş makaron, 107 kilogram kıyılmış tütün, 517 adet sigara sarma kağıdı, 22 adet kaçak sigara, 21 adet puro, 12 adet pipo tütünü, 133 adet elektronik sigara, 420 adet sigara likiti, bin 58 adet elektronik sigara malzemeleri, 16 adet kaçak/klonlanmış cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca 16 adet kaçak kablosuz kulaklık, 141 adet kaçak parfüm, 41 litre kaçak olduğu değerlendirilen alkol, 36 litre etil alkol, 109 şişe kaçak olduğu değerlendirilen içki, 118 adet tarihi eser ele geçirilen malzemelerin arasında yer aldı.

Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak 5607,2863, ve 5807 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları çerçevesinde 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA