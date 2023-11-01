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Isparta'da Göçmen Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Politika Haberleri

Isparta'da gerçekleştirilen göçmen operasyonunda, kimlik belgesi bulunmayan 9 yabancı uyruklu şahsı farklı illere götüren 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Isparta'da gerçekleştirilen göçmen operasyonunda, kimlik belgesi bulunmayan 9 yabancı uyruklu şahsı farklı illere götüren 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 21 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında operasyon başlatıldı. Yürütülen projeli dosya çerçevesinde 2 yabancı uyruklu şüpheli, kimlik belgesi bulunmayan 9 yabancı uyruklu şahsı farklı illere götürürken yakalandı.

Konu ile ilgili gözaltına altına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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