Isparta'da FETÖPDY'den aranan M.T. yakalandı

Isparta'da FETÖPDY'den aranan M.T., Davraz Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

FETÖPDY kapsamında adli makamlarca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan iş adamı M.T., Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde Davraz Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan M.T. adliyedeki işlemlerinin ardından Isparta Kapalı E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. (DHA)