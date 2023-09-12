Isparta'da FETÖ üyesi yakalandı

Isparta'da polisin yaptığı çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 1 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da polisin yaptığı çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 1 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda hakkında '7 yıl 6 ay' hapis cezası bulunan S.G. isimli FETÖ mensubu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA