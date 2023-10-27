Isparta'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla polis memuru tutuklandı

Isparta'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'kıskaç' operasyonunda bir aktif polis memuru FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde 24 Ekim günü eş zamanlı olarak kıskaç operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde yapılan üst ve ikamet aramalarında; 2 adet cep telefonu, sim kart ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. Ele geçen suç unsurlarına el konularak, konu ile ilgili olarak "Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma suçu" çerçevesinde 2 şüphelinin gerekli işlemlerinin ardından, B.Ç. isimli aktif polis memuru sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA