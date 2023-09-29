Isparta'da FETÖ Operasyonu: Hapis Cezalı Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da yapılan operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, FETÖ PDY çerçevesinde aranan iş adamı M.T. Davraz Mahallesindeki saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) PDY çerçevesinde hakkında '6 yıl 3 Ay' hapis cezası ile aranan iş adamı M.T. Davraz Mahallesindeki saklanmış olduğu adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA