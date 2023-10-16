Isparta'da FETÖ'den aranan ihraç öğretmen tutuklandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) PDY çerçevesinde '6 yıl 3 ay' hapis cezası ile aranan L.G. isimli ihraç öğretmen, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Isparta'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) PDY çerçevesinde '6 yıl 3 ay' hapis cezası ile aranan L.G. isimli ihraç öğretmen, Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürütmüş oldukları çalışmalar neticesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğretmen sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA