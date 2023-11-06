Isparta'da DEAŞ üyesi şüpheli yakalandı

Isparta'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 Kasım tarihinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 organizatör ve 7 düzensiz göçmen olmak üzere kayıtsız toplam 8 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, şüphelilerden 1 şahsın DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edildi. Söz konusu olayda yakalanan 1 şüpheli, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti organizatörlüğü yapma suçundan tutuklandı. - ISPARTA