Isparta'da DEAŞ Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'e yönelik düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda Isparta'da 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

ISPARTA'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 92 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında Isparta'da DEAŞ silahlı terör örgütüne mensup şahısların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. (DHA)