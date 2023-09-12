Isparta'da Büyük Selçuklu dönemine ait mermer sütun ele geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, vergi kaçakçılığını engellemek amacıyla bir ikamette yapılan aramada Büyük Selçuklu dönemine ait tarihi eser niteliğinde mermer sütun ele geçirildi.