Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bin 35 şok uygulama sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Isparta'da bin 35 şok uygulama sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bin 35 şok uygulama sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince 04 Eylül- 10 Ekim tarihleri arasında Isparta'nın değişik noktalarında bin 35 şok uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet tabanca mermisi, 161 adet kurusıkı tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği fişeği, 83 adet bıçak, 4 adet muşta, 3 adet biber gazı ele geçirildi. Ayrıca Eylül ayı içerisinde Gelendost İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda; gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 743 Şahıs ve 388 araç sorgulandı. 9 araç trafikten men edilerek, toplamda 438 bin 483 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, 4 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - ISPARTA